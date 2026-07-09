Skuespilleren som spiller Hans Capon i «Kingdom Come: Deliverance» var nær ved å gi opp skuespillerkarrieren før «Warhorse» kontaktet ham om oppfølgeren

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Kingdom Come: Deliverance og oppfølgeren ville ganske enkelt ikke vært det samme uten prestasjonene til Tom McColl og Luke Dale, to engelske skuespillere som fullstendig fordyper seg i rollene som menn som lever i 1500-tallets Böhmen. Siden begge Kingdom Come: Deliverance-spillene har solgt millioner av eksemplarer, kunne man tro at skuespillerne svømmer i muligheter. Men etter det første spillet var Luke Dale, skuespilleren som spiller Hans Capon, nær ved å slutte helt med skuespill.

«Etter å ha holdt på i godt og vel fire år, sa jeg til agenten min: ‘Hør her, jeg skal ta et års pause for å tenke gjennom dette. Det fungerer rett og slett ikke. Jeg må finne noe annet å gjøre for å tjene penger. Hvis jeg kan gjøre det, og det er fleksibelt, så kommer jeg tilbake til skuespillerkarrieren. Den forsvinner jo ikke,» sa Dale i et intervju med Firezide Chat.

«Jeg fikk en jobb innen salg, og mens jeg holdt på med det, tenkte jeg: ‘Jeg liker egentlig markedsføringsdelen av salgsarbeidet.’ Jeg likte å filme små videoer. Jeg likte egentlig ikke å sitte ved telefonen og selge, men jeg likte ideen om markedsføring... Så fant jeg et annet selskap der jeg filmet videoer og ble i praksis en eventvideograf for dette store eventselskapet.»

Dale fortsatte med å forklare at han jobbet som videograf i et år, før han havnet i lockdown. På det tidspunktet ringte Warhorse ham for å snakke om å komme tilbake til * Kingdom Come: Deliverance II*, og da følte han at alt falt på plass for å gi skuespillerkarrieren en ny sjanse. Dale har imidlertid ikke opplevd at spillets suksess har ført ham tilbake til skuespillerkarrieren i stor stil. Mens han har balansert arbeidet som filmskaper og skuespiller, har han opplevd at mulighetene for det siste har tørket inn, og sier «bransjen generelt har aldri egentlig brydd seg.»

Heldigvis har Dale funnet sin nisje innen streaming, noe han sier har fungert «utrolig bra.» I stedet for å være avhengig av skuespillerjobber, er han nå avhengig av streamingen for inntekten, men er fornøyd med det.