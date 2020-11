Skuespillerne forteller hva som gjør Spider-Man: Miles Morales unikt

Du ser på Annonser

Jeg ble faktisk litt irritert og oppgitt da en kollega sa at Spider-Man: Miles Morales er altfor dyrt siden det "bare er en utvidelse" for noen uker siden, for å kalle dette spillet en enkel utvidelse blir for dumt i mine øyne. For all del, vi befinner oss i samme by og har de samme grunnleggende komponentene, men med en bra historie, et nytt kampsystem, nye ferdigheter, kule drakter og mer gir man ikke utviklerne den honnøren de fortjener om man kritiserer prisen og kaller det en vanlig utvidelse. Uansett...vi har fått en ny video hvor noen av skuespillerne i spillet snakker om hva de mener gjør Spider-Man: Miles Morales unikt. Ingen spoilere her for de som frykter det.