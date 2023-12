Skull and Bones bekreftet for lansering i februar

HQ

For et par uker siden rapporterte Eirik om nyheten som antydet at Skull and Bones var forventet å debutere i februar. De ofte pålitelige folkene hos Insider Gaming har nok en gang bevist at de er til å stole på, for Ubisoft har nå bekreftet at Skull and Bones lanseres 16. februar 2024.

Det er det i hvert fall akkurat nå. Med tanke på hvor mange forsinkelser dette spillet har fått ville det ikke være en stor overraskelse om det ble en endring i siste liten igjen. Med tanke på hvor mange år dette prosjektet har vært under utvikling, er det likevel høyst sannsynlig at dette endelig blir lanseringsdatoen.

I forbindelse med lanseringen har Ubisoft uttalt at det vil være tre dager med Early Access fra 13. februar 2024 for alle som abonnerer på Ubisoft+ eller kjøper Premium-utgaven av spillet. Tittelen vil også støtte crossplay og cross-progression når den kommer.