Skull and Bones skal angivelig lanseres i februar

Ubisoft Singapore har på en måte lært leksen sin, så de har vært ganske vage om Skull and Bones' lanseringsdato det siste året. Den franske utgiveren nøyde seg med å si at det Assassin's Creed IV: Black Flag-inspirerte spillet skulle lanseres i løpet av dette regnskapsåret, før de for en måned siden spesifiserte at det skulle komme en gang mellom 1. januar og 1. april. Prince of Persia: The Lost Crown kommer i januar, og noen av oss tror at Ubisoft ønsker å unngå at de to spillene kommer for tett på hverandre og samtidig få det ut i god tid før regnskapsåret er over, så en lansering i midten av februar virket svært sannsynlig. Det ser ut til å stemme.

Tom Hendersons Insider Gaming rapporterer at Skull and Bones lanseres 16. februar 2024. Han har nærmest en plettfri merittliste når det gjelder Ubisofts planer, så forvent en offisiell kunngjøring innen kort tid.