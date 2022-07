Skull and Bones bekreftet for november

HQ

Tidligere i kveld hadde altså Skull and Bones sin reavduking, noe som også betydde at Ben fikk lov til å dele sine tanker om en demonstrasjon. Om denne forhåndstitten og presentasjonen ga mersmak er det også greit å nevne denne lille biten.

For etter år med utsettelser bekrefter Ubisoft Singapore og gjengen at Skull and Bones vil lanseres den 8. november, noe som stemmer godt overens med ryktene som i tillegg hevder at Avatar: Frontiers of Pandora kommer mindre enn to uker senere. Et ganske interessant valg av Ubisoft om det stemmer, men vi får se.