Skull and Bones lanseres tidlig neste år

Ubisofts Skull and Bones har blitt forsinket flere ganger enn vi kan telle. Til tross for dette, og til tross for at spenningen har brent ned til aske, har Ubisoft Singapore fortsatt til hensikt å gi oss dette sjørøvereventyret. Om bare noen få måneder.

Den nye administrerende direktøren i Ubisoft Singapore, Darryl Long, sier i alle fall til Yahoo at spillet vil komme ut mellom januar og mars 2024. Det høres kanskje ut som en stund til, men med tanke på at vi er i november nå, er det bare noen få måneder igjen.

Om spillet blir forsinket igjen, gjenstår å se. Vi kommer ikke til å si at det definitivt kommer ut før vi har det i hendene, og selv da vil det nok være en del tvil.

Tror du at Skull and Bones endelig kommer ut neste år?