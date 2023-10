Skull and Bones utsatt for ørtende gang

HQ

Ubisofts flerspillerspill Skull and Bones har lidd nok et tilbakeslag og blitt forsinket enda en gang (jeg har faktisk mistet oversikten over hvor mange forsinkelser det har vært allerede). Spillet, som har vært under utvikling siden 2013, skal etter planen lanseres en gang mellom januar og april 2024 i stedet for sent i år.

Dessverre er det ikke bare karibiske eventyr og sjøslag i Skull and Bones vi må vente på, for det er også bekreftet en annen forsinkelse - dog uten å spesifisere hvilken tittel det dreier seg om. Ubisoft sier kun at det er et "stort spill" som skulle vært utgitt dette regnskapsåret (som avsluttes 31. mars 2024) og sier at det kommer neste regnskapsår i stedet (fra 1. april 2024 til 31. mars 2025). Årsaken til dette er at Ubisoft sier at de kan nå sine finansielle mål uten å lansere spillet i dette regnskapsåret.

Star Wars Outlaws kan passe til denne beskrivelsen, og kan være spillet de snakker om. Det er et open world-spill med en kvinnelig figur som heter Kay Vess, og som minner om Han Solo. Det er utviklet av det svenske studioet Massive Entertainment og skal etter sigende by på enorme og håndlagde planeter å utforske.

Er du overrasket over at Skull and Bones blir forsinket nok en gang, og hvilken tittel tror du Ubisoft vil utsette av taktiske årsaker?