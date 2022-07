HQ

Ved at amerikanske ESRB satte sin dom over Skull and Bones var det tydelig at spillet er nærmere lansering enn mange nok trodde etter flere år med veldig lite nytt, så det er ikke overraskende at ryktene om en reavdukingen stemmer også.

For Ubisoft bekrefter at Skull and Bones får en egen Ubisoft Forward-sending klokken 20 den 7. juli. Denne skal gi oss ganske mye gameplay, samt "et par andre skatter, så det er bare å følge med om sjøkampene i Assassin's Creed IV: Black Flag ga mersmak.