Skullz har forlatt Team Liquid

HQ

Team Liquid Team Liquid ser ytterligere endringer i sitt Counter-Strike 2 -lag. Etter å ha skilt seg fra trener Wilton "zews" Prado i slutten av juni, har laget nå mistet et annet medlem, ettersom Felipe "skullz" Medeiros har forlatt organisasjonen.

Skullz har blitt kjøpt av FURIA, noe som betyr at Team Liquid nå vil være i markedet for to spillere for å legge til sin startliste, forutsatt at ingen ytterligere spillere drar i løpet av de kommende dagene eller ukene.

Team Liquid forventes å dukke opp på BLAST Premier: Fall Groups -turneringen om fjorten dager, noe som betyr at vi snart bør ha noen bekreftelser på spillerstallen.