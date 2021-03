Skyrim, Fallout 4 og andre Bethesda-spill klare for Xbox Game Pass

Du ser på Annonser

Noe Microsoft faktisk kunne bekrefte kort tid etter at de bekreftet planene om å kjøpe Bethesda var at mange av sistnevntes spill ville komme til Xbox Game Pass. De siste dagene har vi fått klare indikasjoner på at en skikkelig bølge nærmer seg, noe som stemmer.

Nå kan nemlig Microsoft bekrefte at The Elder Scrolls V: Skyrim sin Special Edition, Fallout 4 og 18 andre Bethesda-spill blir å finne på Xbox Game Pass fra og med i morgen. Noen av disse er der allerede, men når de andre blir en del av tjenesten i morgen vil følgende Bethesda-spill være en del av Xbox Game Pass: