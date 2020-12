Skyrim og mer Yakuza på vei til Xbox Game Pass

Du ser på Annonser

Som ventet ble det annonsert en del spill til Xbox Game Pass i sammenheng med The Game Awards, og det ble til og med vist en trailer som ble innledet med temasangen til Skyrim - hvilket alltid føles bra. Årsaken til det er at The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition er en av titlene som nå tilføyes Game Pass. Det kommer også enda mer Yakuza.

Her er hva du har i vente i nærmeste fremtid:

• Mørkredd (Android, konsoll & PC) - Ute nå

• Gears 5: Hivebusters Expansion & Game of the Year Edition - 15 desember

• The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Android & konsoll) - 15 desember

• Among Us (PC) - 17 desember

• Beholder: Complete Edition (Android & konsoll) - 17 december

• Code Vein (Android & konsoll) - 17 desember

• The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PC) - 17 desember

• Monster Train (konsoll) - 17 desember

• MotoGP 20 (Android, konsoll & PC) - 17 desember

• My Friend Pedro (Android) - 17 desember

• Neoverse (Android & konsoll) - 17 desember

• Wilmot's Warehouse (konsoll & PC) - 17 desember

Vi kan også se fram mot disse spillene "veldigsnart":

• Killer Queen Black (konsoll)

• The Medium (konsoll & PC)

• Cyber Shadow (konsoll & PC)

• Yakuza 3 Remastered (konsoll & PC)

• Yakuza 4 Remastered (konsoll & PC)

• Yakuza 5 Remastered (konsoll & PC)

• Yakuza 6: Song of Life (konsoll & PC)