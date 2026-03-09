Slay the Spire 2 bryter seg inn blant Steams 20 største samtidige spillere gjennom tidene

HQ

Forrige helg var lanseringshelgen for en håndfull store AAA-spill, inkludert Pokémon Pokopia og Marathon. Mens dette var tilfelle, så stjernen i showet faktisk ut til å være en indieoppfølger, da Slay the Spire 2 ankom som et Early Access-prosjekt til enorme antall spillere.

I løpet av de siste par dagene har så mange spillere sjekket ut Slay the Spire 2 på Steam at det nå allerede har kommet inn på listen over de 20 mest spilte titlene på Valves plattform noensinne. Totalt 574,638 spillere klokket inn på en enkelt gang, noe som plasserer det over Battlefield 6s Open Beta og like bak Path of Exile 2 og Hollow Knight: Silksong (henholdsvis 578,150 og 587,569).

Vi må også anta at Slay the Spire 2 er nær eller allerede har solgt en million, og med litt rask matematikk kan vi konstatere at de samtidige spillerne betyr at tittelen allerede har innbrakt så mye som 11,5 millioner pund for utvikleren Mega Crit, og at salget/inntekten er mye høyere ettersom de samtidige spillerne ikke vil være en 1:1-representasjon av det totale antallet spillere for spillet.

Er du overrasket over suksessen til Slay the Spire 2 så langt?