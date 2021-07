I disse dager er det langt fra like vanlig å se rulletekster i åpningen av TV-serier eller spill, men ett av stedene det fortsatt skjer er i Asia. Bandai Namco har det for eksempel i flere av sine spill, og Tales of Arise er intet unntak.

Nå som vi bare er litt over to måneder unna lanseringen av Tales of Arise har nemlig Bandai Namco offentliggjort spillets intro, noe som blant annet betyr glimt av hva som venter utover i spillet mens litt japansk pop går i bakgrunnen.