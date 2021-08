Slik endrer Marvel's Guardians of the Galaxy på Groot og gjengen

HQ

Square Enix har altså ikke lov, tid eller lyst til at karakterene i Marvel's Avengers og Marvel's Guardians of the Galaxy skal ligne på skuespillerne i MCU, så da blir det selvsagt ekstra vanskelig å finne nye design som tilfredsstiller både gamle og nye fans. Crystal Dynamics har fått mye tyn for designene i Marvel's Avengers, og derfor er det lurt at Eidos-Montréal forklarer hva tanken bak sitt kommende spill er.

I dagens video viser og forklarer Bruno Gauthier-Leblanc, "Art Director" på Marvel's Guardians of the Galaxy, hvorfor Star-Lord, Drax, Gamora, Rocket og Groot ser ut som de gjør i spillet, og det er interessant å høre hvordan de har tenkt på både bakgrunnene til karakterene og hvordan de fungerer gameplaymessig.