Slik endres Bastion og Sombra i Overwatch 2

Blizzard lovet å gi oss mer informasjon om Overwatch 2 under helgens Overwatch League-finaler, og det viste seg at hovedfokuset skulle være på to spesifikke karakterer.

Som overskriften avslører har vi nemlig fått to trailere som fremhever hvordan Bastion og Sombra endres i Overwatch 2. Når det gjelder førstnevnte vil han for eksempel ikke kunne lege seg selv lenger, men kan i stedet kjøre rundt i turret-formen sin. Ultimaten hans endres også fra å bli en panservogn til å kunne velge tre steder hvor en drøss med raketter skal skytes. På toppen av det hele endres utseendet hans slik at Bastion nå får en caps og et par andre mindre justeringer.

Når det gjelder Sombra vil hackingen hennes bare stoppe fiender fra å bruke spesielle krefter i ett sekund, mens de resterende sju vil vise hvor fiender er både til henne og laget. Fokuset på skade per sekund er også tydelig ved at hackede fiender vil ta langt mer skade. Dette er spesielt tydelig ved at Ultimaten hennes enkelt sagt ikke er en sterkere hack lenger. I stedet vil EMP-en gjør mer skade. Du kan se dette og mer i trailerene under.

