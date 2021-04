Slik endres Olympus i Apex Legends: Legacy

Du ser på Annonser

I går fikk vi en ny trailer som viste frem mesteparten av det Apex Legends sin kommende Legacy-sesong vil by på, men den ga oss bare noen sekunder med hint om hvordan Olympus vil endres. Nå er det tid for å gå nærmere til verks.

Dave Osei, som er "Lead Level Designer" på Apex Legends, har nemlig lagt ut en artikkel hvor han nevner både de store og mindre endringene som vil skje på Olympus den 4. mai. En av de største fikk vi se bittelitt av i går, for det er det massive romskipet The Icarus som nærmest har festet seg til bakken med noen fæle røtter. Nærmere bestemt skal det befinne seg mellom Bonsai Plaza, Solar Array og Orbital Cannon, så noen skarpskytterfokuserte spillere må nok lete etter nye jaktområder.

Selve skipet består av fire store rom fylt med utstyr og noe annet. Når jeg skriver noe annet mener jeg blant annet en rekke lik som følge av at en rekke forskere ikke overlevde turen i verdensrommet. Disse kan vise seg å bli nyttige siden enkelte av dem vil ha nøkkelkort som gir oss tilgang til et våpenlager fremme i skipet.

Når det gjelder mindre ting nevner Osei blant annet at de har bestemt seg for å fjerne to replasseringsballonger. Ønsket er få oss til å planlegge rutene våre bedre og ikke gi spillere en altfor stor fordel ved å bruke dem i bestemte områder. Derfor er det spesifikt den ved Golden Gardens og Orbital Cannon som har blitt fjernet helt, mens Solar Array og Energy Depot har blitt senket. Utviklerne vil uansett følge nøye med på hva vi synes om dette i starten, så ting vil helt klart kunne endre seg raskt.

Dette er de viktigste punktene, og du kan se bilder som sammenligner områdene i artikkelen hans.

Hvordan synes du det høres ut?