Slik får du gratis Jeff the Land Shark-skin i Marvel Rivals

Winter Celebration of Marvel Rivals er live nå, og i tillegg til noen premium-skinn for Groot, Luna Snow og flere, har NetEase også gitt Jeff-hovedpersoner et koselig nytt antrekk for å pynte favoritthaien sin.

Jeffs Cuddly Fuzzlefin-skinn er helt gratis, men for å få det, må du gjøre mer enn bare å logge inn på Marvel Rivals. Først må du spille arrangementet knyttet til Winter Celebration, som er Jeff's Winter Splash Festival. Det fungerer i utgangspunktet som Splatoon, der alle spiller Jeff og maler kartet med snø.

Når du spiller den spillmodusen, får du Silver og Gold Frost, som deretter kan brukes på begivenhetssiden for å få poeng. Tjen 500 poeng, og du får Jeffs nye skinn. Så enkelt er det. Det kan ta litt tid, men det burde ikke være for vanskelig.

