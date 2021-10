Slik får Horizon Forbidden West bedre utforskning og kamper

HQ

Horizon: Zero Dawn er et veldig bra spill, men det bærer uansett preg av at det var Guerrilla sitt første spill av dette slaget med blant annet litt begrenset utforskning og et litt tamt nærkampsystem. Da utviklerne ga oss den første gameplaypresentasjonen av Horizon Forbidden West var det derfor godt å se en rekke forbedringer på de områdene. Spørsmålet er bare akkurat hvor mye disse aspektene endres, noe vi nå har fått noen flere svar på.

I et nytt innlegg på PlayStation Blog går noen av utviklerne fra Guerrilla nærmere inn på hvordan Horizon Forbidden West vil by på langt større frihet og gi flere valgmuligheter. Dette gjelder blant annet hvor mobil Aloy er, og som vi så i gameplaypresentasjonen kan hun nå klatre på nærmest alle overflater det faktisk gir mening realistisk sett. Slik blir det også mulig å komme seg over hindringer som er litt høyere enn knærne hennes, samtidig som at gripekroken både kan gjøre klatringen raskere og gripe tak i kister og lignende på avstand. Topp det hele med muligheten til å dykke under vann, utnytte glideren og ri på enda flere robotdinosaurer, så høres utforskningen langt mer underholdende ut. Spesielt siden omgivelsene selvsagt vil designes med disse mulighetene i tankene.

Når det gjelder kampsystemet gjøres dette langt mer underholdende ved å gi oss flere egenskaper og verktøy å leke med. Mange av disse kan også oppgraderes og modifiseres med ting du finner i verdenen på de tidligere annonserte arbeidsbenkene. Aloy kan også endres i langt større grad takket være mye dypere ferdighetstrær og hvordan disse fungerer sammen med klær og utstyr vi bruker.

Det viser seg at det finnes tolv ulike varianter av spesialangrepet vi så med stokken i sommer. Hver av dem består av tre nivåer, og desto høyere nivå du bygger deg opp til ved å skade fiender desto mer skade vil angrepet gjøre. Å veksle mellom våpnene som passer best på avstand og nærkamper skal også være mer dynamisk, noe endringer av gamle våpen og helt nye reflekterer. Dette kommer godt med siden menneskene og robotene nå samarbeider mye bedre, og derfor vil kunne gjøre hvert møte med dem langt mer variert.

Du kan se noen kule gameplayklipp av noe av dette på PlayStation Bliog, noe jeg råder deg til, for her tror jeg Guerrilla kan ta enda flere store steg.