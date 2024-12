Slik får noen spillere Indiana Jones and the Great Circle gratis ved å stappe i seg pannekaker

HQ

Hvis du ble skuffet over den nylige forvekslingen der Humble Bundle feilaktig ga bort gratis nøkler til Indiana Jones and the Great Circle (og hvis du ikke har hørt om det ennå, kan du lese om historien her), er det nå en annen måte å få spillet på - ingen refusjoner eller deaktiverte nøkler involvert.

Takket være en kampanje fra Xbox og IHOP, kan du tjene en digital kopi av Indiana Jones and the Great Circle ved å bruke $ 200 på IHOP. Tilbudet, som startet i forrige måned, lar deg samle nok PanCoins gjennom lojalitetsprogrammet deres til å løse inn spillet.

Menyen med Indiana Jones-tema ble lansert på IHOP-steder 18. november 2024. Selv om det er uklart hvor lenge menyen vil være tilgjengelig, er det en god idé å prøve den før den er borte, spesielt hvis du er en som liker å spise av hjertens lyst. I løpet av de siste dagene har sosiale medier faktisk blitt oversvømmet med bilder av folk som unner seg pannekaker og deler måltidene sine på nettet - mange av dem i håp om å tjene nok PanCoins til å få en gratis kopi av spillet.

Synes du kombinasjonen av Indiana Jones og pannekaker høres ut som en god idé? Kunne du tenke deg å spise en stabel (eller to) for å få tak i en gratis kopi av spillet, eller vil du heller bare kjøpe det direkte?