Slik forbedres Mass Effect Legendary Edition

Da Bioware og EA endelig ga oss en lanseringsdato og mer informasjon om Mass Effect-remasterene snakket de også litt generelt om at kampsystemet ville forbedres og bli mer likt gjennom trilogien, lovnader om bedre menyer og lignende, men nå er det tid for å gå mer detaljert til verks.

Utviklerne har nemlig offentliggjort en relativt lang artikkel hvor de går nærmere inn på akkurat hvordan ulike ting blir bedre og annerledes i Mass Effect Legendary Edition. Her får vi for eksempel vite at våpnene i Mass Effect nå blir langt mer treffsikre og mindre rollespillaktige, at kameraet vil gå nærmere når man sikter, hvordan alle fiender nå vil ta ekstra skade når man skyter de i hodet, alle klasser vil kunne bruke alle våpen, hver partner kan kommanderes individuelt, et mer gavmildt XP-system og en overhaling av Mako-en over hele fjøla. Samtidig vil Mass Effect 2 gi oss mer ammunisjon, Mass Effect 3 sitt Galaxy at War-system rebalanseres og brukes gjennom hele trilogien, mens alle tre spillene vil ha nye Achievements/Trophies og langt bedre lyd. Finn nærmere informasjon om alt dette og mer i linken over.