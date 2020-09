Slik forbedres Overcooked: All You Can Eat på PS5 og Xbox Series

Du ser på Annonser

Da gjengen i Ghost Town Games kunngjorde at Overcooked og Overcooked 2 skal komme til PS5 og Xbox Series-familien i sommer sa de at vi ville få mer informasjon om noen måneder. Det viser seg at de mente et par måneder.

Nå kan studioet nemlig fortelle hvordan de har gjort Overcooked: All You Can Eat mer tilgjengelig for folk. Blant annet introduserer en såkalt Assist Mode. Denne vil forlenge tiden du har hver runde og på å lage ting (eller fjerne oppskrifttiden generelt) og gi deg flere poeng. Veldig kjekt for unge og mer uerfarne spillere, men hva med de som har ekstra spesielle behov? Ingen grunn til å frykte der heller.

Er du fargeblind kan du glede deg til at spillerindikatorene nå også får former i stedet for bare farger. Samtidig kan folk med dysleksi endre til en ny teksttype som skal være lettere å lese dialogbokser. På toppen av det hele blir det mulig å endre størrelsen på undertekster, beskrivelser, menyoversikten og laginformasjon. Alt dette i tillegg til forbedrede menyer som for eksempel gjør figurvelgeren mer oversiktelig, så det høres helt klart ut som om enda flere vil kunne kose seg med de spinnville spillene på PlayStation 5 og Xbox Series.