Slik forbedres The Legend of Zelda: Skyward Sword på Switch

I forrige uke fikk vi en The Legend of Zelda: Skyward Sword HD-trailer som nærmest oppsummerte alt man bør vite om spillet som lanseres den 16. juli, men det viser seg å være litt annet som forbedres også.

Nintendo har nå gitt oss enda en trailer fra The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, og denne gangen er det fokus på hvordan denne nye utgaven gjør brukeropplevelsen bedre. Blant annet får vi se at man kan hoppe over filmatiske sekvenser, spole gjennom dialog, be om spesifikke råd fra Fi, gjøre slik at man ikke får opp informasjon hver gang Link plukker opp noe og litt annet småtteri vi har hørt om før.