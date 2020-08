Slik fungerer Marvel's Avengers' mikrotransaksjoner og Battle Pass

Du ser på Annonser

Square Enix, Crystal Dynamics og Eidos Montreal var fra første stund åpne om at Marvel's Avengers vil ha mikrotransaksjoner, men at disse bare ville omfatte kosmetiske ting. Nå har vi fått nærmere informasjon.

I dagens blogg forteller de både hvilke kosmetiske muligheter vi har og hvordan vi kan få ulike ting. Når det kommer til kosmetikk kan vi få og endre kostymer, emotes, de spesielle Takedown-angrepene og navneplater til profilen vår. Slike ting kan vi blant annet kjøpe fra bestemte bestemte personer i spillet, men ikke for ekte penger. I stedet kan man bruke såkalte Units. Disse kan du finne i kister spredd rundt omkring, plukke opp fra beseirede fiender eller få som belønning hver gang du øker nivået i en fraksjon. Legendariske kostymer vil byttes ut hver uke, mens de mer vanlige kostymene, emotene og navneplatene byttes ut hver dag. Alt dette er altså i selve spillet, og involverer ikke ekte penger i det hele tatt.

Det som derimot krever ekte penger er butikken kalt Marketplace. Denne er bare tilgjengelig i hovedmenyen eller den egne fanen for kosmetiske gjenstander. Her kreves valutaen Credits som bare kan skaffes med ekte penger eller ved å fullføre utfordringer i spillets Battle Pass-aktige Hero Challenge Cards. Disse var det mulig å finne i betaene også, og består av 40 ulike ledd som belønner oss med sjeldne ressurser, vanlige ressurser, oppgraderingsmoduler, Units, navneplater til både helter og lag, emoter, Takedowns, kostymer og faktisk Credits. Jepp. Vi vil kunne bruke Credits for å få Credits, men utviklerne har tatt en meget lur ting fra Fortnite.

For selv om man må betale 1000 Credits, noe som skal være rundt 10 dollar (omtrent 90 kroner), for å få tilgang til Hawkeye og de andre heltene som kommer etter lansering sine premiumdeler av kort er de seks heltene som er tilgjengelige fra starten sine premiumdeler gratis. Hvert av disse vil belønne oss med mye mer enn 1000 Credits om vi fullfører alle utfordringene, så gjør du alle samme står du igjen med over 6000 Credits. Dermed kan du kjøpe premiumdelene til de seks kommende heltene også. Slik trenger du ikke å betale en krone om du bare tilbringer tid i spillet og fullfører hvert kort. Om tiden uansett ikke strekker til blir det selvsagt mulig å betale for å komme til ulike ledd også, men med mindre disse utfordringene virkelig oser nesten umulig mye grinding skal det altså ikke være noe problem å få det aller meste i spillet gratis.