Slik gikk en "Alene hjemme"-felle galt, og en av skuespillerne ble skadet

HQ

Nå som høytiden bringer med seg en bølge av "Alene hjemme"-visninger, tar Macaulay Culkin fansen med på en nostalgisk reise med sin turné, A Nostalgic Night With Macaulay Culkin. Skuespilleren er vert for visninger av filmklassikeren, etterfulgt av en spørsmål og svar-økt. Under et nylig stopp i Rosemont (Illinois) delte Culkin en historie bak kulissene om sin medspiller Joe Pesci, og avslørte at Pesci ved et uhell bet ham i fingeren mens han øvde på en scene der hans rollefigur Harry truer Culkins Kevin McCallister.

Som rapportert av The New York Times, husket Culkin at Pesci, som ønsket å være truende, gikk for langt og etterlot ham med et arr. Skuespilleren bemerket imidlertid at Pesci var synlig rystet etter å ha innsett at han faktisk hadde skadet ham. Culkin snakket også varmt om sin Alene Hjemme-mor, Catherine O'Hara, som fortsatt er en morsfigur i livet hans, og han omtaler henne til og med som "mamma" når de møtes.

Fans kan få med seg flere av Culkins anekdoter og minner under hans Nostalgic Night, der han reflekterer over filmens varige arv.

Hvis du vil høre en annen av historiene Culkin deler, kan du gjøre det ved å klikke her.

Hva er ditt favorittøyeblikk fra Alene hjemme?