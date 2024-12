Slik låser du opp alle vinterskinnene i Deadlock

HQ

Til tross for at Valve-kontorene stengte for jul i år, fikk vi en siste gave i form av en stor vinteroppdatering for Deadlock, som gir hver helt et nytt skinn som du kan låse opp gratis. Du må imidlertid fullføre en utfordring i spillet hvis du vil få skinnet.

Det kan være ganske vanskelig å vite hva utfordringene er, så hvis du ønsker å gi Dynamo en nisselue eller gi Grey Talon et skjegg, her er opplåsingsbetingelsen for hvert av Deadlock Winter-skinnene :



Abrams: Drep 5 fiender med et siste nærkamptreff



Bebop: Nå 100 bombestabler



Dynamo: Treff 3+ fiender på en gang i en singularitet



Grå talon: Gjør mer enn 1000 skade på en fiende med et enkelt ladet skudd



Tåke: Få en drapsrekke på 7 fiender



Infernus: Treff 3+ fiender samtidig med Concussive Combustion



Ivy (Eføy): Treff 2+ fiender samtidig med Air Drop-bomben



Kelvin: Bruk Frozen Shelter for å helbrede allierte med lav helse/fange fiender



Lady Geist: Bruk sjeleutveksling mens du har under 100 helse



Lash: Ta 5+ fiender samtidig med Death Slam



McGinnis: Ødelegg 9 mål i én kamp



Mirage: Drep en fiende: Drep en fiende ved å aktivere 12 stabler med Djinn's Mark



Mo og Krill: Stable 770 bonushelse eller drep 10 fiender med Combo/Use Combo for å få et drap/assist på hvert av fiendens teammedlemmer



Paradox: Slå alle evner samtidig 3 ganger/Drep 3 fiender som bremses av evner



Lomme: Treff 4+ fiender med Affliction



Sju: Drep en fiende med Storm Clouds tordenkile



Shiv: Drep 3 fiender med Killing Blow



Vindicta: Drep 2 fiender på rad mens du skanner



Viscous: Treff 3 fiender med én bruk av Goo Ball



Vokter: Drep 3 fiender med Binding Word



Skrømt: Slå fiender med 6 kort på 10 sekunder eller mindre



Yamato: Drep 3 fiender med Skyggetransformasjon



Noen av disse er vanskeligere enn andre, så alt vi kan anbefale er å fortsette å prøve å få tak i favorittheltens hud. Og hvis du virkelig tror at motstanderne dine er snille, kan du alltids be dem om hjelp til å få et skinn.