Slik ser det ut for Deadlocks helter

Deadlocks spillerstatistikk indikerer allerede et hierarki og en vanskelighetskurve for heltene i den lukkede betaversjonen.

I følge nettstedet Tracklock er Seven den mest populære på listen, med over to og en halv million spilte spill, en plukkfrekvens på 92% og en gevinstfrekvens på 57%. Dette skyldes sannsynligvis en kombinasjon av heltenes kraftige evner og enkle mestring, noe som allerede har ført til nerfs.

Andre populære helter i MOBA / tredjepersons skytespill inkluderer Haze, Lady Geist, McGinnis, og Warden, med Haze det nest mest populære valget for spillere på i underkant av to og en halv million spill så langt - de andre karakterene ligger et anstendig stykke bak.

I den andre enden av spekteret finner vi Grey Talon, Paradox, Vindicta, Viscous, og Yamato. Mange av disse, spesielt Viscous og Yamato, regnes ikke som nybegynnervennlige, men kan være dødelige, så vi får se om de stiger i popularitet etter hvert som flere spillere strømmer til tittelen og samler flere timer med mestring (takk, PC Gamer).