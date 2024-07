Slik ser det ut når den nye Superman tar av

Vi har allerede vist deg bilder av David Corenswet som Superman, komplett med kostyme og til og med Lois Lane.

HQ

Men han gikk for det meste bare rundt, og noe av det mest ikoniske med denne helten over alle helter er at han kan fly. Og nå vet vi hvordan det ser ut i den kommende filmen, takket være X-brukeren MyTimeToShineHello. Du kan sjekke ut bildene fra settet nedenfor i innlegget hans.

Superman-filem er skrevet og regisseres av den nye DC-sjefen James Gunn, som sier at inspirasjonen er hentet fra tegneserieklassikeren All-Star Superman som gikk mellom 2005-2008. Den har premiere 11. juni neste år.