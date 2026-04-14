Slik vinner du en privat kinovisning av Mortal Kombat II med 40 venner

Vi startet nylig en ganske vill konkurranse på Gamereactor over hele Norden. I den gir vi deg sjansen til å vinne en privat visning av den kommende Mortal Kombat II-filmen på en kino i nærheten av deg for deg selv og opptil 40 venner (!) - og det inkluderer popcorn og brus til alle!

Selv om vi nevner hvordan man deltar i nyhetene våre og på turneringssiden vår tenkte vi det ville være nyttig om vi gikk gjennom alt i detalj. Så du finner en detaljert gjennomgang nedenfor.

For å delta må du ha et eksemplar av Mortal Kombat 1 - men ikke bekymre deg, på Xbox er spillet en del av Game Pass Premium/Ultimate, og på PlayStation er det tilgjengelig som en del av PlayStation Plus Extra/Premium.



Inne i spillet går du til "Towers", og deretter velger du "Klassic". Derifra går du for "Endless". Du velger en karakter, og så handler det bare om å beseire så mange AI-motstandere som mulig. Når det er over belønnes du med en poengsum. Denne legger du inn på turneringssiden vår sammen med en emailadresse, et brukernavn på den plattformen du har fått summen på og et skjermbilde.

Du kan delta så mange ganger du vil, altså aktivt forbedre summen din igjennom turneringens levetid, som strekker seg frem til den 4. mai 2026.

Bli med da vel!