Slime Rancher 2 er dagens GR Live-spill

Torsdag forrige uke lanserte utvikleren Monomi Park sin bedårende oppfølger Slime Rancher 2 i Early Access på PC, Xbox One og Xbox Series. Spillet ble lansert til en ganske imponerende mottakelse, og innen timer slo det rekorder for studioet. I dag er det tid for at også vi dykker ned i Slime Rancher 2.

Det skjer som vanlig kl. 16.00, og for å se Rebeca spille en time av Slime Rancher 2, er det bare å komme innom sendingen på vår GR Live-side, Facebook, YouTube eller Twitch når hun setter i gang.

I mellomtiden kan du sjekke ut en trailer for Slime Rancher 2 nedenfor, eller bare hoppe rett inn i spillet selv, da det for øyeblikket er inkludert med Game Pass for både PC og Xbox.