Slow Horses har blitt fornyet for en syvende sesong

HQ

Nylig rapporterte vi om nyheten om at Slow Horses, som kommer tilbake for sin femte sesong på Apple TV+ i september, vil komme tilbake til slutt og sannsynligvis i 2026 for sin sjette sesong, alt før en høyst sannsynlig syvende sesong også. Sistnevnte ble beskrevet som sannsynlig av den enkle grunn at til tross for rapporter om innspillingsdatoer, var en sesong 7 ennå ikke offisielt godkjent av Apple. Dette har nå endret seg.

Streamingplattformen har bekreftet at Slow Horses vil være tilbake for en syvende sesong også. Det er ikke satt noen dato, men en rimelig forventning ville være en premiere i 2027 og en første trailer som kommer på slutten av den sjette sesongen neste år, for å følge temaet for hver sesong før.

Gleder du deg til mer Slow Horses?