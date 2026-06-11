Slow Horses kommer tilbake til « Apple TV » med sin sjette sesong i september

HQ

Apple TV ser ut til å vite at de har funnet gull med den Gary Oldman-ledede dramaserien « Slow Horses », ettersom serien stadig viser seg å være et av de største og mest populære prosjektene på strømmetjenesten, og også et av de mest anerkjente. På grunn av dette var det ikke altfor overraskende da det ble bekreftet i juli i fjor at «Slow Horses » ville være tilbake for en sjette sesong, og at en syvende også hadde fått grønt lys.

Når det gjelder det første, har Apple TV nå kunngjort den endelige premieredatoen for « Slow Horses: Season 6», og den neste serien med episoder er klar til å ankomme strømmetjenesten allerede 16. september.

Den første traileren for denne sesongen ble faktisk delt i fjor etter at rulleteksten til sesong 5 var ferdig, noe som betyr at vi på en måte vet hva vi kan forvente. Den byr på en fortelling basert på forfatteren Mick Herrons sjette og syvende bok, kjent som «Joe Country» og «Slough House», og vil nok en gang bestå av seks episoder som har premiere ukentlig, med finalen planlagt til 21. oktober.

Gleder du deg til at « Slow Horses » er tilbake?