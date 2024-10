Slow Horses-skaperen avkrefter ryktene om en prequel-serie

HQ

Det er en av livets største velsignelser at Apple TV+ var den som adapterte Slough House -serien av spionromaner fra Mick Herron, for med den kvalitetsfokuserte strømmetjenesten i spissen, et stort nok budsjett som muliggjør oppbyggingen av en talentfull rollebesetning og et engasjement for fremtiden, er vi nå fire sesonger dypt inne i det som ofte er en av de beste seriene på TV, punktum.

I nær fremtid kommer en femte sesong av Slow Horses, en sesong som allerede er filmet (se traileren her), men til tross for at det allerede finnes en hel haug med episoder ute i det fri, er vi fortsatt ganske uvitende om Gary Oldmans hovedrollefigur, den snuskete, men geniale Jackson Lamb. Med en slik suksess i Slow Horses' navn har mange lurt på om det er på tide med en prequel-serie for å oppklare mange av disse mysteriene, men heldigvis ser ikke forfatter Herron og showrunner Will Smith for seg at dette ligger i fremtiden.

I en samtale med TheWrap snakket Smith om en prequel-serie og hvordan fansen sannsynligvis ikke er ute etter noe lignende :

"Jeg tror ikke folk vil ha det. I begynnelsen pleide Mick og jeg å spøke om det, og han pleide å være ganske sterkt imot det. Og av akkurat de grunnene du sier: Det er fascinasjonen for Lamb.

"Det finnes paralleller til andre store karakterer i skjønnlitteratur, film og TV, der de har gått i bakgrunnen, og det mister noe av magien. Man tenker: "Jeg vil egentlig ikke ha forklaringen, for jeg liker mysteriet og gåten. Jeg liker å ikke vite." Og man mister noe ved å forklare det.

"Men så har Mick skrevet en strålende bok som heter "The Secret Hours", der han drar tilbake til etterkrigstidens Berlin sammen med Lamb og Molly. Det er en fantastisk bok som går mellom de to tidslinjene. Og han bringer inn noen Slow Horses på en veldig morsom, tangentiell måte. Så det kunne vært veldig interessant å gjøre. Det er ikke en ung Lamb, men han er fortsatt essensen av Lamb.

"Men som du sier, det er vanskelig. Du vil ikke ødelegge magien i det som skjedde med ham. Du bare [lurer på]: "Hva gjorde deg slik, Lamb?" Det er spørsmålet alle tenker på. Og ja, ville det være feil å svare på det?"

Selv om denne prequel-filmen tilsynelatende ikke kommer til å bli noe av, spurte TheWrap hvordan de ville presentere en ung Lamb og om de ville bruke de-ageing-teknologi med Oldman.

"Jeg tror ikke du kan velge en annen skuespiller. Det kan du bare ikke. Gary er Lamb, det er det hele. Jeg snakker helt utenfor tur her, det er ikke noe som skjer.

"Men ja, jeg synes Gary er en suveren skuespiller. Jeg skulle gjerne sett hvordan Gary taklet utfordringen med å spille et aldrende lam, og forhåpentligvis er teknologien der slik at han kan gjøre det, og hvordan han fysisk ville takle det, og hvordan han ville tenke. Jeg vil gjerne høre det eller utforske det, men det er ikke noe som faktisk skjer."

Er du enig i dette, eller kunne du tenke deg å se en Slow Horses prequel-serie?