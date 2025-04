Slutten er nær: Baldur's Gate 3 Patch 8 lanseres i morgen 15. april

HQ

Alle historier må ha en slutt, selv om ikke alle er klare for det. Larian har jobbet med Baldur's Gate 3 i nesten et tiår, og de har allerede forutsett at Patch 8 nesten helt sikkert vil være den siste store innholdsoppdateringen før studioet flytter det gjenværende teamet til sine to pågående utviklinger, som vi fortsatt ikke vet om. Patch 8 har vært i arbeid siden januar, og vi vet nå at den offisielt lanseres i morgen, 15. april, for PC-, Xbox Series- og PS5-versjonene.

Patch 8 inkluderer, i tillegg til nye dialogalternativer, tolv nye underklasser (en for hver klasse i spillet), samt den etterlengtede fotomodus og cross-play på tvers av plattformer. For å fortelle oss alt om de nye funksjonene, vil det bli et strømmet arrangement av utviklerne på Twitch onsdag 16. april 2025 kl. 14:00 BST/15:00 CEST der de vil utdype alt det inkluderte innholdet.

Og etter det... er det over. Baldur's Gate 3 vil offisielt være komplett, etter nesten to år med oppdateringer og nytt gratis innhold til et av de beste rollespillene noensinne. Og vi trenger bare å gå tilbake til Faerun for å fortsette å utforske nye karakterer, historier med vennene våre på andre plattformer. Og også for å se frem til det neste fra dette utviklingsteamet som nå har høyere forventninger enn noen gang.