Slutten på veien for Nagoshi Studio: Gang of Dragon trailere og YouTube-kanal tatt ned

HQ

De siste årene har vi sett hvordan investeringer fra kinesiske giganter i videospillbransjen har tilført midler til vestlige studioer og støttet spennende team og prosjekter. Siden sommeren 2024 har vi imidlertid også vært vitne til en gradvis, men jevn tilbaketrekking av disse investeringene, og fokuset har flyttet seg til å støtte innenlandske studioer. Dette har ført til kansellering og nedleggelse av dusinvis av prosjekter, og det ser ut til at et av de mest lovende endelig vil komme til en slutt i dag.

Det kommer ikke som noen overraskelse, da vi for flere uker siden fikk vite at NetEase kuttet båndene med Nagoshi Studio. Men det ser ut til at utvikleren, grunnlagt av skaperen av Yakuza og jobber med den ambisiøse tittelen Gang of Dragon, har ikke klart å finne en partner for å fortsette med det kostbare prosjektet, som ble anslått til å kreve ytterligere 44 millioner dollar for å se dagens lys.

I dag har vi fått vite at Nagoshi Studio har slettet alt innhold fra sin YouTube-kanal, sammen med alle trailerne. Dette er nærmest en bekreftelse på at prosjektet er lagt helt ned.

Når det gjelder fremtiden til Nagoshi Studio, er alt usikkert for øyeblikket, men uten et prosjekt å jobbe med, er det høyst sannsynlig at et stort antall ansatte vil miste jobbene sine, og at studioet til og med kan kunngjøre nedleggelsen i løpet av de kommende dagene. Vi kommer til å følge nøye med på utfallet av denne triste historien.