Sluttspillbraketten for Esports World Cup Dota 2 -turneringen er låst inn

Det er virkelig full damp fremover for Esports World Cup. Den Riyadh-baserte festivalen har hatt en gal åpningsuke, en rekke arrangementer som har sett halvparten av de deltakende Dota 2 -lagene eliminert og sendt hjem.

Jepp, gruppe- og eliminasjonsfasen i denne megaturneringen, som har en premiepott på 3 millioner dollar, er allerede avsluttet, og dette betyr at sluttspillbraketten er satt, med de åtte overlevende lagene som er seedet i knockout-formatet. Når det gjelder hvem disse lagene er og hvordan de har blitt seedet, kan du se kvartfinalekampene nedenfor, som også er ordnet i brakettformatet, noe som betyr at vinnerne av de to første kampene vil konkurrere i en semifinale, og omvendt for de to nederste.



Team Spirit vs. Gaimin Gladiators



Aurora Gaming vs. Parivision



BetBoom Team vs. Tundra Esports



Team Liquid vs. Team Falcons



Vinneren drar hjem med 1 million dollar og 1 000 Club Points som skal brukes i Club Championship, alt så snart som lørdag 19. juli. De åtte lagene som allerede er eliminert, er følgende :