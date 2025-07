Sluttspillbraketten tar form i Esports World Cups MLBB Women's Invitational 2025

HQ

Det er bare en håndfull kvinnearrangementer på Esports World Cup i år, men et slikt eksempel er Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational 2025. Dette arrangementet samlet 16 av de beste lagene fra hele verden for å kjempe om en del av en premiepott på 500 000 dollar, som vil bli delt ut i sin helhet så snart lørdag 19. juli. Med dette arrangementet godt i gang, har vi allerede en god ide om hvordan sluttspillbraketten med enkelt eliminering former seg.

For øyeblikket er gruppespillet godt i gang og nesten ferdigspilt. Fire lag har allerede sikret seg en sluttspillplass, mens fire lag har blitt eliminert, og de resterende åtte lagene er låst inne i en bitter kamp om de fire andre sluttspillplassene.

De kvalifiserte lagene er Team Vitality, Team Liquid, Natus Vincere PH, og ONIC Pertiwi. De fire utslåtte lagene er Waow GG Esports, Tidal Legends Gaming, CFU Serendipity, og Rising Rage. Når det gjelder de øvrige åtte lagene, er de siste kvalifiseringskampene seedet slik :



Falcons Vega MENA mot Twisted Minds Orchid



Natus Vincere MY vs. Gaimin Gladiators



Terror Queens vs. Virtus.pro FE



FUT Esports vs. DreamMax Girls



Disse utslagskampene spilles i dag, og det samme gjelder kvartfinalene i sluttspillet, mens semifinalene og den store finalen spilles henholdsvis fredag og lørdag.