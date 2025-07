Sluttspillet er satt for Esports World Cup Valorant -turneringen

HQ

Det er knasende tid for Esports World Cups Valorant -turnering. Etter en travel uke er det bare åtte lag igjen i kampen, noe som betyr at knockout-sluttspillet er satt. Fra og med i dag vil de omdøpte troppene kjempe for livet, med seierherrene som går videre og taperne som tar en taxi til flyplassen. Med dette i bakhodet, her er braketten og kvartfinalekampene.



Sentinels vs. Paper Rex



Fnatic vs. Karmine Corp



BBL Esports vs. Team Heretics



NRG vs. Gen.G Esports



Med disse åtte lagene innelåst, inkluderte de fire andre eliminerte troppene fra i går Bilibili Gaming, DRX, Rex Regum Qeon, og EDward Gaming. Når det gjelder når en seierherre vil bli bestemt, er den store finalen satt til søndag 13. juli.