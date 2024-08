Sluttspillet på Valorant Champions er nå klart

HQ

Finalen i Valorant Champions Tour -sesongen avsluttes om noen uker når Champions -arrangementet avsluttes. Med dette i bakhodet, og til tross for at 16 lag opprinnelig kjempet om å bli kronet til seierherre, er det nå bare åtte lag igjen i kampen, noe som betyr at sluttspillbraketten er låst i stein.

Dette vil være en dobbel eliminasjonsbrakett, noe som betyr at lag kan tape en kamp og ikke bli eliminert. Skulle de tape et sekund, vil turneringen deres imidlertid komme til en slutt. Med dette i bakhodet ser den første skifer av kamper som begynner i morgen ut som følger.



DRX vs. Sentinels



Trace Esports vs. EDward Gaming



G2 Esports vs. Leviatan



Team Heretics vs. Fnatic



Hvem tror du vil komme ut på toppen av Champions i år?