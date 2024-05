Smite 2 er vertskap for sin andre Alphahelg neste uke

HQ

Hi-Rez Studios og Titan Forge Games har kunngjort at alle som ønsker å få en ny smak av Smite 2 kan sirkle helgen før 31. mai i kalenderen. Tredjepersons MOBA-oppfølgeren vil være vertskap for sin andre Alpha Weekend neste helg, noe som betyr at du vil kunne starte opp spillet, få en smak av de justerte og forbedrede systemene og se hvordan det former seg før den endelige debuten.

Servere for spillet vil åpne 31. mai kl. 1:00 BST / 2:00 CEST, og vil deretter sannsynligvis stenge på søndagen, slik det var tilfelle for forrige Alpha Weekend. For å få tilgang trenger du bare å eie en kopi av Founder Pack for spillet.

For å få et glimt av hva denne Alpha Weekend vil tilby, kan du lese vårt nylige intervju med Titan Forge om Smite 2.