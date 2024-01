Smite 2 vil ikke la deg overføre skins fra det første spillet

HQ

Da Smite 2 ble annonsert i slutten av forrige uke var det spesielt ett tema som så ut til å skape en del frustrasjon blant fansen, og det dreide seg om hvordan skins og kosmetiske gjenstander som spillerne har tjent opp gjennom de siste 10 årene med Smite ikke vil bli sømløst overført til det nye spillet. I stedet har utvikleren Titan Forge Games kommet opp med en løsning som går ut på å gi spillerne kreditt basert på hvor mye penger de brukte på skins i det første spillet, slik at de kan bruke dem på skins og andre kosmetiske gjenstander i oppfølgeren.

Når det gjelder hvorfor dette er tilfelle, har influencer Jake Lucky satt seg ned med noen fra Smite 2 sitt utviklingsteam, der han ba utøvende produsent Alex Cantatore om en detaljert forklaring på denne situasjonen.

"Smite har eksistert i 10 år, vi har brukt 10 år på å lage rundt 1600 skins, tror jeg det er i Smite, og det er mange skins. Unreal Engine 3 og Unreal Engine 5 er fundamentalt forskjellige motorer, og det er ikke bare 'åh, det er en bedre versjon', folk tenker at 3, 4, 5 må henge sammen. Den tekniske tilnærmingen er helt forskjellig, så måten du lager et materiale på, teksturen på en modell, måten effektsystemet fungerer på, alt er helt forskjellig. Vi kan ikke bare kopiere og lime inn et skin fra Smite 1 til Smite 2. For et vanlig skin... det tar omtrent åtte uker å få et skin fra Smite 1 til Smite 2, som om en person jobber i åtte uker. Med 1600 skins regnet vi ut at det ville ta 240 årsverk eller noe sånt, hvis vi skulle prøve å få alle skins fra Smite 1 til Smite 2."

Hi-Rez Studios og Titan Forge har kunngjort at Smite fortsatt vil være i drift og online, noe som betyr at du kan fortsette å spille med dine nåværende skins og gjenstander, selv om mange av dem ikke vil bli overført til oppfølgeren når den en gang kommer.