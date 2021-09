HQ

Det er dags for Grand Prix i Tetris 99 igjen, denne gangen for å feire lanseringen av WarioWare: Get It Together. Mellom den 17.-20. september får alle spillere muligheten til å låse opp et tema basert på spillet ved å samle 100 poeng i løpet av perioden.

Sjekk ut traileren for det nye temaet i videoen øverst.