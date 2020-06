Snart kan du nyte Dishonored-musikken på vinyl

Du ser på Annonser

Arkane Studios feirer 20-årsjubileum, og en måte de skal markere dette på er gjennom et samarbeid med Laced Records og Bethesda Softworks. Sammen skal de slippe Dishonored-musikken som en vinylutgave kalt Dishonored: The Soundtrack Collection.

Det handler om totalt fem plater med et utvalg fra komponisten Daniel Licht samt noen andre. Disse låtene har blitt plukket fra Dishonored, Dishonored 2 og Dishonored: Death of the Outsider - total 68 stykker. De leverer i august, og om du vil sikre deg et eksemplar anbefaler vi at du forhåndsbestiller.