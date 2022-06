Sniper Elite 5

HQ

Det buldrende brølet av aktivt luftvernartilleri demper alt annet støy i nattemørket. Samtidig faller tyske soldater én etter én i horisonten. Med en kikkert har du funnet målene dine og ved hjelp av din trofaste rifle vil du få fiendene til å falle som korthus i vinden. Sniper Elite er en langvarig serie med røtter helt tilbake til 2005. Du tar på deg rollen som Karl Fairborne, en tyskfødt snikskytter, kommandosoldat, enmannshær og sabotør alliert med den amerikanske hæren. Det første som slår deg er at sanddynene fra det tredje og det bedårende italienske landskapet fra det fjerde spillet er borte. Denne gangen har vi landet i Frankrike under opptakten til Operation Overlord. De allierte er fast bestemt på å invadere Normandie, og ditt første oppdrag er å begynne å sikre kysten fra invasjonen.

Du hørte rett: du, kikkerten din og en ubåt er alt som trengs for å vinne krigen. Det er omtrent her jeg slutter å tenke så mye på det som blir sagt, og behandler det som en flott popcorn-film i stedet. I et nøtteskall fortsetter serien trenden med hemmelige prosjekter og "Wunderwaffen" som ville snu krigsstrømmen for aksemaktene. Din jobb er å nøste opp i dette og sabotere planene. Som kommandosoldat er du ekspert på mange former for krigføring, selv om lengre rekkevidder er din spesifikke ekspertise.

Ingenting har egentlig endret seg i denne femte iterasjonen. Jeg har satt pris på alle bidragene i denne serien siden 2005. De mer åpne nivåene er et viktig element og tilfører mye. Nå for tiden er de mer varierte og morsommere å navigere enn før. Takket være skalaen på nivåene er også variasjonen i oppgaver og tilnærminger bedre. Kartet inneholder sideoppdrag du oppdager ved å utforske og finne dokumenter, som kan handle om å drepe en offiser eller sabotere luftvernvåpen.

Enten du liker å bruke rifler, pistoler eller maskingevær, er det et godt utvalg våpen du kan modifisere. Våpnene låter også bra selv om de mangler litt rekyl og skikkelig tyngde. I tillegg til dette har du tilgang til medisinpakker, miner og granater. Variasjonen er god og jeg kan se hvordan spillere kan få bruk for alt utstyret ved forskjellige anledninger. Imidlertid oppdaget jeg ganske raskt hvor effektivt sniking er med en lyddempet pistol. Du har alle muligheter til å bruke snikskyttervåpnene og deres ulike former for ammunisjon for å fullføre nivåene. Hvis du er erfaren, kan du skreddersy hele vanskelighetsgraden med en lang liste alternativer for best mulig opplevelse.

Etter hvert oppdrag får du også en idé om hvilken type spiller du er. Statistikken over resultatene dine er plassert i et fireveis diagram som viser hvordan du gjennomførte nivået, enten det var aggressivt eller så stille som ei mus. Det gir et klart bilde av hvordan du spiller, og selv om det er et spill om skarpskyting, trenger du ikke alltid å drepe noen. Du kan enkelt nøytralisere soldater med et slag mot hodet. Noen ganger er det bedre enn dødelig handling da det lager høyere lyd. Andre muligheter som å bruke miljøet til å redusere eller lage lyd er også tilbake.

Den største nye funksjonen dreier seg om invasjoner fra andre spillere i kampanjen din, og den kan virkelig ryste opplevelsen for noen. Min mening om spillmodusen er nøytral, til tross for muligheten for ekstra spenning. Du kan slå av denne modusen i motsetning til andre spill med liknende moduser hvis du ikke ønsker denne ekstra utfordringen.

Historien setter seg litt i baksetet her, grafikken er ganske stygg og stemmene er litt ujevne. Det er imidlertid morsomt å ta bakholdsangrep på fiender, å manipulere AI-en er kjempegøy, og å treffe med fantastiske langdistanseskudd med røntgeneffekter og se nazihodeskaller eksplodere vil aldri slutte å være morsomt og givende - selv etter fem fulle spill med nøyaktig samme greie.

Det er synd at Sniper Elite 5 ikke tilbyr oss en mer levende spillverden og sterkere historie. Jeg hadde satt pris på om karakterer eller mål utviklet seg mer. På samme måte ville bedre bevegelsesalternativer som gir spilleren flere måter å tilpasse seg skiftende omstendigheter ha vært et flott tillegg for dette spillet. Både co-op og multiplayer er gode elementer, og det er også morsomt å teste ferdighetene sine i den bølgebaserte overlevelsesmodusen.

Sniper Elite 5 er et godt actionfylt spill presentert på en måte som gjør det underholdende i moderate mengder. Det er mer polert enn forgjengeren uten store endringer. Formelen inneholder ingen store nye ingredienser, men velger å styrke eksisterende. Jeg liker denne nisjeformen for skytespill og er ikke skuffet til tross for min kritikk. Er du interessert i langdistanseskyting og samtidig ønsker å reise på tur til Frankrike, så kan du spare en betydelig sum penger og la dette være ditt alternativ over sommeren.