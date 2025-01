Sniper Elite: Resistance lanseres med en hurtigutfordringsmodus

HQ

Om et par uker kan vi forvente å begynne vår reise i det okkuperte Frankrike når Rebellions Sniper Elite: Resistance gjør sin ankomst på PC og konsoller. Med dette satt til 30. januar har det kommet en ny trailer som gir oss et glimt av listen over funksjoner tittelen vil tilby, samtidig som den også viser frem en ny modus som vil se ut til å underholde fansen.

Kjent som Propaganda Mode, dette er en rask og raskere aktivitet som handler om å ta på seg rollen som en motstandskjemper og deretter fullføre utfordringer mot klokken. Modusen er knyttet til kampanjen ved å ha utfordringer som låses opp ved å finne plakater i hovedhistorien, men selve utfordringene vil være atskilt fra Harry Hawkers oppdrag.

Ellers vil spillet inneholde en kampanje som kan spilles alene eller sammen med en venn, og som har Invasion Mode slik at du må forholde deg til en fiendtlig spiller som hopper inn og jakter på deg.

Du kan se litt mer fra disse modusene i den nye traileren, i forkant av spillets ankomst senere denne måneden, og til og med på Game Pass på dag én.