Sniper Elite-skapernes Atomfall lanseres i mars 2025

Rebellion er mest kjent fra Sniper Elite-serien, men i mars 2025 får vi glede av et postapokalyptisk spill som heter Atomfall. Og det er et spill inspirert av sanne hendelser.

"Windscale fire" var en ulykke i 1957, og det var Storbritannias mest alvorlige kjernekraftulykke i historien. Windscale atomreaktoranlegg og plutoniumproduksjonsanlegg ligger i det nordvestlige England. Spillet Atomfall finner sted fem år etter Windscale-ulykken.

Karantenesonen har blitt permanent, og merkelige ting skjer. Spilleren må "plyndre, lage, bytte, slåss og snakke" seg gjennom et britisk landskap. Vi må være forberedt på "bisarre karakterer, mystikk, sekter og useriøse myndigheter".

Atomfall ble først avslørt tilbake i juni under Xbox Games Showcase, men nå har vi et vindu for spillets utgivelse.

Atomfall er et førstepersons singleplayer-spill som kommer til PC, Xbox og Playstation, og også på Xbox Game Pass, i mars.