Sofia Boutella ble "veldig påvirket" av de dårlige anmeldelsene av Rebel Moon

Da Rebel Moon - Part One: A Child of Fire kom på Netflix i slutten av 2023, delte kritikere over hele verden(inkludert oss) sin mening om filmen, og de mente generelt at den ikke var spesielt bra. Faktisk har filmen for øyeblikket en Rotten Tomatoes Critic Score på 21 %, og publikumsscoren er heller ikke noe å skryte av, med bare 58 %, noe som likevel er nok til at den kan betraktes som råtten.

Den massive mengden negativ kritikk som filmen har fått, har påvirket hovedrolleinnehaver Sofia Boutella, som i et intervju med Vulture har uttalt seg om oppfatningen av filmen.

"Jeg har alltid trodd at jeg var fullt rustet til å ta imot disse slagene, men så leste jeg kritikken som kom mot Rebel Moon, og det påvirket meg virkelig. Og jeg skal bare være ærlig om det. Jeg føler at jeg bærer det på vegne av alle som brydde seg så mye om dette prosjektet, og det var det som påvirket meg.

"Ikke hvordan jeg ser ut. Jeg har vært ganske heldig, og folk liker det jeg gjør, men filmen ble kritisert. Det påvirket meg virkelig på vegne av alle dem som har lagt så mye hjerte, tårer og svette i dette prosjektet. Det er vanskelig å se noe bli ødelagt på den måten.

"Jeg er stolt over å ha vært en del av det, og hvis det ikke blir noe mer Rebel Moon, vil det være en veldig viktig del av livet mitt som jeg vil forsvare for alltid."

Selv om fremtiden til Rebel Moon -serien er uviss, kan vi definitivt se frem til en ny film i serien, nemlig Rebel Moon - Part Two: The Scargiver, som etter planen skal ha premiere 19. april 2024 på Netflix.