Solar Ash blander The Pathless og Hyper Light Drifter i trailer

Nesten to år har gått siden Hyper Light Drifter-skaperne kunngjorde at de går over til tredimensjonale omgivelser i Solar Ash med en mystisk trailer som ikke røpet stort om gameplayet. I kveld lot Alx Preston, spillets "creative director", mystikken fly i vinden.

Preston tar oss nemlig gjennom nesten tre minutter av Solar Ash, og man kan trygt si at dette nok vil falle i smak om du liker The Pathless. Også her ligger mye av fokuset på å nærmest sveve gjennom vakre landskaper mens man samler inn noen merkelige objekter og prøver å fjerne mørke krefter fra verden. Topp det hele med noen litt mer komplekse møter med fiender, så har du kanskje en ny suksess for Heart Machine senere i år.