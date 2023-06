Solar Opposites bytter ut Justin Roiland på morsom måte

Som følge av anklagene om vold i hjemmet bestemte mange selskaper og prosjekter seg for å ta avstand fra Justin Roiland. Blant disse var Hulu som sa Roiland ikke vil gi stemme til Korvo the Alien i Solar Opposites lenger. Anklagene har siden blitt henlagt, men selskapet står fortsatt på sitt.

Derfor har vi nå fått en ny trailer for fjerde sesong av Solar Opposites, og den avslører på en morsom måte at Justin Roiland har blitt erstattet av Beauty and the Beasts Dan Stevens. Korvo bytter altså ikke bare stemme, men også aksent. Fiffig. Her bemerkes det også at alle spor av Roiland fjernes, så det skal bli interessant å høre hva fansen tenker etter denne traileren og når sesongen starter den 14. august.