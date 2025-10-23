Solasta II presenterer nye scener og mer gameplay før det tar oss med på sitt store eventyr tidlig i 2026

HQ

En av demoene vi ble mest imponert over på årets Steam Next Fest i februar, var da vi fikk en forsmak på Tactical Adventures' ambisiøse cRPG, Solasta II. I en kontekst der alle rollespill nå sammenlignes eller måles etter likhetene med Baldur's Gate 3, er Solasta II det prosjektet som ligner mest på det, både når det gjelder setting og spillsystem (basert på 5E D&D-reglene), samt den kunstneriske kvaliteten og den narrative dybden i det vi har sett så langt. Og selv om vi i månedsvis har håpet på en Early Access-utgivelse i 2025, vet vi nå at dette ikke blir tilfelle.

Under dagens Galaxies Autumn Showcase viste utgiveren Kepler Interactive og Tactical Adventures en ny trailer for spillet, med mer gameplay, scenarier og karakterer som vil forme eventyret på Solasta II, og en siste melding om at vi kan forvente en EA-utgivelse tidlig i 2026 på Steam.

Litt bitre nyheter, men det øker bare spenningen og iveren etter å spille et av neste års mest lovende rollespill. Og hvis du ikke tror oss, sjekk ut traileren nedenfor.