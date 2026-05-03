Solid Snake-stemmeskuespilleren avslører at han ikke forstår hele historien til Metal Gear Solid

HQ

Metal Gear Solid vil gå inn i historien som en av de mest innflytelsesrike spillseriene gjennom tidene. Det satte Kojima på kartet, og ga oss utrolig detaljerte historier fulle av politiske intriger og ikoniske karakterer. Noen av disse historiene kan imidlertid være litt vanskelige å forstå. Selv om du spiller karakteren som står i sentrum av det hele.

David Hayter, stemmeskuespilleren bak Solid Snake, sier at selv om han skjønner hovedtrekkene i det som foregår, forstår han ikke hele bildet. "Forstår jeg historien i Metal Gear Solid? I bunn og grunn gjør jeg det. Forstår jeg alt? Absolutt ikke ... Jeg ville spørre: "Hva betyr dette? Og de sa: 'Bare si det','" husker han i en samtale med Fall Damage.

Det virker som om Hayter forstår at lagene av dybde som er lagt til Metal Gear-serien, er det som gjør den så unik. "Det er mer informasjon. Det er mer karakterutvikling. Historien er mer detaljert enn du noensinne kan absorbere, uansett hvor mange ganger du spiller den. Det er det som gjør at verden føles ekte og rik og elskelig," sier han.

Metal Gear er kanskje litt innviklet, men de som holder fast ved det, gjør det med nidkjærhet. Vi får kanskje aldri se en helt ny tittel i serien, med tanke på at Kojima jobber med nye prosjekter akkurat nå, men serien kommer til å forbli en fanfavoritt i mange år fremover, mye takket være de altfor dype, intrikate historiene.